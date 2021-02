Formule 1

Formule 1 : Mercedes annonce le nom des successeurs de Bottas et Hamilton !

Publié le 22 février 2021 à 16h35 par A.M.

Alors que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton n'ont prolongé que d'une saison chez Mercedes, Esteban Ocon et George Russell sont en course pour leur succéder.

La grille est désormais complète pour la saison 2021 de Formule 1. Lewis Hamilton a été le dernier à régler sa situation, prolongeant d'une saison chez Mercedes afin d'aller chercher un huitième titre mondial. Par conséquent, à l'issue de la saison, le Britannique, ainsi que son coéquipier Valtteri Bottas, verront leur contrat s'achever. Et alors qu'en 2022, la réglementation va largement évoluer en F1, l'écurie allemande sera confrontée à un gros dilemme entre conserver ses deux pilotes actuels ou repartir de zéro avec avec un nouveau duo. Et si jamais Mercedes décide de changer l'un de ses deux pilotes, ou les deux, Toto Wolff assure qu'il a déjà deux noms en tête : Esteban Ocon et George Russell.

Wolff ouvre la porte à Ocon et Russell