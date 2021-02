Formule 1

Formule 1 : Lando Norris affiche une grosse déception pour Alexander Albon...

Publié le 21 février 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 21 février 2021 à 21h36

Alexander Albon n’a pas été reconduit par Red Bull pour la saison 2021. Le Thaïlandais a été relégué au poste de pilote de réserve. Une situation désole le pilote de chez McLaren, Lando Norris.

Il y a eu plusieurs changements au sein des écuries pour la saison 2021 de Formule 1. Chez McLaren, Lando Norris va devoir s’adapter à un nouveau coéquipier en la personne de Daniel Ricciardo suite au départ de Carlos Sainz Jr chez Ferrari. Au sein de Red Bull, c’est Sergio Pérez qui viendra épauler Max Verstappen pour concurrencer Mercedes. L’arrivée du Mexicain vient pallier la relégation de Alexander Albon au poste de pilote de réserve. 7e de la dernière saison de Formule 1, le Thaïlandais n’a pas été reconduit par l’écurie autrichienne. Une décision qui a attristé Lando Norris.

« Je suis un peu désolé pour lui, car je sais qu'il est un très bon pilote, et c'est dur. Cela montre juste à quel point la F1 est dure »