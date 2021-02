Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly reçoit un énorme hommage

Publié le 19 février 2021 à 18h35 par La rédaction

En 2021, Yuki Tsunoda fera ses débuts en Formule 1. Le pilote japonais s’est engagé avec AlphaTauri et roulera aux côtés de Pierre Gasly. Un honneur pour Tsunoda, qui considère le Français comme un pilote doté d'un talent fou.

Les fans de Formule 1 auront de quoi faire niveau divertissement pour la saison 2021 entre les débuts de Mick Schumacher avec Haas, le retour de Fernando Alonso avec l’équipe Alpine, ou encore le duo Verstappen-Pérez et les premiers pas de Carlos Sainz Jr à Ferrari. Mais le championnat accueillera un autre petit nouveau. Après de bons résultats en Formule 2 (3e avec 3 victoires et 7 podiums), Yuki Tsunoda s’est engagé avec AlphaTauri pour faire ses débuts sur les circuits de Formule 1. Le Japonais cohabitera avec Pierre Gasly cette saison. Un véritable honneur pour l’ancien de Carlin Motorsport, qui a hâte d'apprendre aux côtés du Français.

« C'est un talent incroyable et je suis impatient d'apprendre tout ce que je peux de lui cette saison »