Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Red Bull sur une offensive de Mercedes pour Verstappen !

Publié le 15 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Max Verstappen pourrait-il succéder à Lewis Hamilton chez Mercedes ? Le patron de Red Bull en est convaincu, mais ne s'avoue pas vaincu pour autant.

« Je ne veux pas entrer dans les détails, mais cela dit plus ou moins que Max doit pouvoir concourir seul pour des victoires en course et pour le championnat du monde. S'il le peut, son contrat est prolongé. Sinon, il est libre. » Une déclaration signée Helmut Marko, ancien pilote automobile autrichien reconverti en qualité de dirigeant de l'écurie de Formule 1 RedBull Racing, qui a le mérite d'être claire. Si l'écart de performance qui sépare Red Bull de Mercedes est trop important, Max Verstappen pourrait rompre son contrat grâce à une clause de performance qui y figure. De quoi attirer Mercedes ? C'est en tout cas ce que pense Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull, qui a avoué vouloir faire son maximum pour que les efforts fournis puissent convaincre le pilote néerlandais de rester.

« Je suis sûr que si Lewis décidait de s’arrêter, alors Max serait naturellement le pilote en haut de la liste de Mercedes »