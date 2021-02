Formule 1

Formule 1 : Grosjean, sponsoring... Les révélations de Haas sur les incidents de Bahreïn !

Publié le 25 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Après sa carrière en Formule 1, Romain Grosjean souhaitait se lancer dans l’IndyCar. Le Français avait même demandé à Haas de le sponsoriser. Si le propriétaire de l’écurie semblait emballé, l’accident terrible de Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn l’a tout de suite refroidi.

Le 29 novembre dernier, le monde de la Formule 1 a été fortement secoué. Au départ du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a été victime d’un grave accident. Le pilote français a échappé de peu à la mort, sa monoplace étant engloutie dans un brasier spectaculaire après s'être encastrée, sans doute à plus de 200km/h, dans un rail de sécurité. Un incident tragique qui a mis un terme de manière prématurée à la carrière du pilote français en Formule 1. Mais à peine quelques mois après cet effroyable accident, Romain Grosjean serait prêt à reprendre la course. Véritable passionné du sport automobile, le Français voudrait se lancer dans l’IndyCar. Grosjean avait même demandé à son ancienne écurie en F1, Haas, de bien vouloir le sponsoriser, bien avant son accident à Bahreïn. S’il était plutôt emballé au départ, Gene Haas a finalement décliné la proposition de Grosjean.

« Je lui ai dit ’reste à la maison, je ne peux plus t’aider’ »