Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso répond à Esteban Ocon !

Publié le 3 mars 2021 à 11h35 par A.M.

Alors qu'Esteban Ocon a affiché son impatience à l'idée de défier Fernando Alonso au volant de l'Alpine, l'Espagnol affiche le même enthousiasme.

Chez Alpine, ce sera le grand écart. En effet, 15 ans séparent Esteban Ocon (24 ans) et Fernando Alonso (39 ans). Le double champion du monde fera son retour en F1 après deux ans à tenter d'autres défis, et le pilote français a hâte de se frotter à son nouveau coéquipier. « J'ai un super coéquipier avec qui ça s'est toujours bien passé sur la piste quand il était encore en F1. J'espère qu'on va avoir une super relation pour le bien de l'équipe. Ça se passe très bien pour le moment et je veux croire que ça va durer tout au long de la saison. Ce sera un vrai challenge, quoi qu'il en soit, de me confronter à lui. Fernando est double champion du monde. Je suis sûr qu'il va répondre présent d'emblée. Ce sera un sacré adversaire. Je vais devoir relever le challenge », assurait Esteban Ocon.

Alonso est «ravi d’évoluer au côté d’Esteban»