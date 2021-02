Formule 1

Formule 1 : Ferrari prévient Lewis Hamilton !

Publié le 28 février 2021 à 13h35 par A.M.

Alors que Ferrari a présenté ses pilotes pour 2021, Carlos Sainz et Charles Leclerc n'ont pas l'intention de se laisser faire face à Lewis Hamilton.

Après une saison plus que poussive, Ferrari espère repartir de l'avant et lutter pour un titre qui lui échappe depuis 2007 et le sacre de Kimi Raïkkönen. Pour cela, la Scuderia alignera un nouveau duo de pilotes puisque Carlos Sainz remplace Sebastian Vettel qui s'est engagé avec Aston Martin. L'Espagnol épaulera donc Charles Leclerc cette saison et l'un comme l'autre ont bien l'intention de se mesurer à Lewis Hamilton.

Leclerc et Sainz ne craignent pas Hamilton