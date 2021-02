Formule 1

Formule 1 : Les doutes de Carlos Sainz Jr sur ses chances chez Ferrari !

Tout juste arrivé chez Ferrari pour la saison 2021, Carlos Sainz Jr a des rêves de titres de champion du monde avec la Scuderia. Mais l’Espagnol émet de sérieux doutes sur la possibilité de l’écurie italienne d’intégrer directement le Top 3 des meilleures équipes en début d’année.

Pour la saison 2021, Carlos Sainz Jr est arrivé chez Ferrari afin de remplacer un Sebastian Vettel parti chez Aston Martin. L’Espagnol avait alors révélé avoir réalisé l’un de ses rêves en signant pour la Scuderia . L’ancien de chez McLaren n’avait d’ailleurs pas caché ses ambitions avec Ferrari. Au sein de l’écurie italienne, le pilote de 26 ans espère devenir champion du monde. Tout du moins, il pense être au bon endroit pour réaliser cet exploit sur le long terme. Néanmoins, Sainz Jr émet de sérieux doutes quant à la possibilité de voir Ferrari atterrir parmi les trois meilleures écuries dès le début de saison.

« Tant que nous ne verrons pas ce que les rivaux ont fait, il sera impossible de savoir si cela suffit ou pas. »