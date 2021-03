Formule 1

Formule 1 : Aston Martin vise haut avec Sebastian Vettel !

Publié le 4 mars 2021 à 9h35 par B.C.

Directeur technique d’Aston Martin, Andrew Green s’est réjoui de pouvoir compter sur Sebastian Vettel cette saison, une énorme plus-value selon lui.

Après une dernière saison catastrophique du côté de Ferrari, ponctuée par une 13e place au classement général, Sebastian Vettel a pris la direction d’Aston Martin pour se relancer. Avec le lancement de l’AMR21, l’écurie britannique espère frapper fort d’entrée en Formule 1 et ne cache pas ses ambitions. À l’occasion de la présentation de sa nouvelle monoplace, Andrew Green, directeur technique d’Aston Martin, a souligné l’importance de Sebastian Vettel dans ce nouveau projet.

« C’est incroyablement excitant d’avoir un quadruple champion du monde qui travaille avec nous »