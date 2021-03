Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher évoque l'héritage de son père !

Publié le 4 mars 2021 à 13h35 par A.M.

A l'aube de sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher a affiché sa fierté de pouvoir assuré la succession de son père, septuple Champion du monde.

Sept ans après, le nom de Schumacher sera de nouveau sur la grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1. En effet, Mick, le fils de Michael, sera au volant d'une Haas le 28 mars à Bahreïn. Un lourd héritage pour le jeune pilote allemand issu de la Ferrari Driver Academy puisque le Baron Rouge détient toujours le record de titre mondiaux avec ses sept sacres, à égalité avec Lewis Hamilton. Mick Schumacher aura donc du mal à échapper aux comparaisons avec son père, mais cela ne l'effraie pas, bien au contraire.

«Je suis heureux et fier de porter ce nom»