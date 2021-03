Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Pérez… Malgré Hamilton, Mercedes redoute Red Bull !

Directeur de Mercedes, Toto Wolff estime Red Bull représente une grande menace pour cette nouvelle saison de Formule 1.

La saison dernière, Lewis Hamilton a dominé d’une main de maître le championnat de Formule 1, permettant à Mercedes de décrocher un nouveau titre des constructeurs. Mais cette année pourrait marquer la fin de l’hégémonie de Mercedes. Avec le retour de Fernando Alonso chez Alpine et l’arrivée de Sebastian Vettel chez Aston Martin, la concurrence sera grande pour l’écurie allemande. De son côté, Toto Wolff estime que le principal danger se nomme aujourd’hui Red Bull, qui présentera un duo composé de Max Verstappen et Sergio Pérez, qui connaît bien le moteur Mercedes grâce à son passage chez Racing Point.

« Ils ont des ressources similaires aux nôtres »