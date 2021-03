Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas envoie un message clair à Lewis Hamilton !

Publié le 3 mars 2021 à 9h35 par A.M.

A l'aube d'une nouvelle saison, Valtteri Bottas démarre encore une fois dans la peau de l'outsider dans la course au titre face à son coéquipier chez Mercedes, un certain Lewis Hamilton.

La vie de coéquipier de Lewis Hamilton n'est pas de tout repos. Valtteri Bottas est bien placé pour en parler. Pilote Mercedes depuis 2017, le Finlandais n'a jamais réussi à battre le Britannique qui a enchaîné les titres mondiaux jusqu'à obtenir son septième sacre la saison dernière. Pire encore, vice-champion du monde, Bottas a failli être devancé par la Red Bull de Max Verstappen au classement général. Conscient de la situation, l'ancien pilote Williams est lié jusqu'à la fin de l'année avec Mercedes et Esteban Ocon ainsi que George Russell sont à l'affût pour s'installer dans son baquet. Valtteri Bottas donc bien titiller Lewis Hamilton cette saison.

«Je crois absolument que je peux me battre pour le titre»