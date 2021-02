Formule 1

Formule 1 : Pérez s’enflamme pour Verstappen !

Publié le 28 février 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 28 février 2021 à 17h39

Sergio Pérez a changé d'écurie et de coéquipier pour la saison 2021. En passant chez Red Bull, le Mexicain évoluera aux côtés de Max Verstappen. S’ils n’ont pas encore fait leurs grands débuts, Pérez n’a pas hésité a couvrir le Néerlandais d’éloges.

La saison 2021 de Formule 1 s’annonce très intéressante. Forcément, avec le nouveau duo de chez Red Bull, cela promet une très belle compétition entre Mercedes et l’écurie autrichienne. Après ne pas avoir reconduit Alexander Albon, Red Bull s’est attaché les services de Sergio Pérez. Le pilote de 31 ans sort d’une saison 2020 satisfaisante avec Racing Point. Et vu son talent, mêlé à celui de son nouveau coéquipier, Max Verstappen, on imagine bien cette association explosive mettre en difficulté Lewis Hamilton et Mercedes. Pérez et Verstappen doivent encore attendre quelques semaines avant de faire leurs grands débuts ensemble. Mais le Mexicain semble déjà très heureux et plein de bonnes volontés.

« Max [Verstappen] est très talentueux et j’ai hâte de commencer à travailler avec lui »