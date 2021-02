Formule 1

Formule 1 : Les sérieux doutes de Sainz Jr sur le début de la saison !

Publié le 27 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Dans quelques semaines, Carlos Sainz Jr fera ses grands débuts sur les circuits de Formule 1 avec Ferrari. Cependant, l’Espagnol émet de sérieux doutes sur la possibilité d’être prêt à 100 % pour le Grand Prix de Bahreïn.

À l’aube de la saison 2021 de Formule 1, Carlos Sainz Jr réalisait l’un de ses rêves les plus fous. Après de très bonnes prestations du côté de McLaren, l’Espagnol s’est engagé avec Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel. Un véritable honneur pour le pilote de 26 ans, tant le prestige de l’écurie italienne est important. S’il a déjà commencé sa préparation avec la Scuderia il y a maintenant quelques jours, Sainz Jr effectuera ses grands débuts avec Ferrari le 28 mars lors du Grand Prix de Bahreïn. L’objectif est clair pour l’ancien de McLaren : tout donner pour être le plus performant possible. Mais cela pourrait prendre plus de temps que prévu.

« Mais d’un point de vue réaliste, c’est très difficile à réaliser »