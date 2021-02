Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 26 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Après une saison 2020 satisfaisante avec Ferrari où il a surpassé son coéquipier Sebastian Vettel, Charles Leclerc affiche d’énormes ambitions pour l’année 2021 à venir.

En 2020, Charles Leclerc a été très satisfaisant pour Ferrari. 8e du classement général de la Formule 1, le Monégasque a surpassé son coéquipier Sebastian Vettel, l’allemand ayant eu énormément de difficultés avec sa monoplace la saison dernière. Pour 2021, Leclerc devra s’adapter à son nouveau coéquipier, en la personne de Carlos Sainz Jr. Mais l’arrivée de l’Espagnol en provenance de chez McLaren n’ébranle absolument pas les ambitions du pilote de 23 ans, bien au contraire.

« Je suis ici pour battre tout le monde. »