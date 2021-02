Formule 1

Formule 1 : Mercedes, performances... Max Verstappen met en garde RedBull !

Publié le 26 février 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors qu'il pourrait rejoindre Mercedes en cas de mauvaises performances de sa monoplace estampillée RedBull, Max Verstappen a tenu à prévenir son écurie qu'il s'attend à beaucoup plus cette saison.

Récemment, Helmut Marko, ancien pilote automobile autrichien reconverti en qualité de dirigeant de l'écurie de Formule 1 RedBull Racing, a confirmé qu'une clause de performance figure dans le contrat liant Max Verstappen à RedBull. En bref, le pilote néerlandais pourrait rompre son contrat si le déficit de performance séparant RedBull de Mercedes est trop grand. À 23 ans, nul doute que sa situation agace quelque peu Max Verstappen, qui ne parvient pas à concurrencer Lewis Hamilton. Face à cela, le jeune pilote a tenu à mettre les choses au clair pour la saison 2021 et à prévenir l'écurie RedBull des efforts qu'il va falloir faire pour qu'il puisse atteindre les sommets. Simple constatation ou ultimatum lancé à son équipe ? À chacun de juger.

« Nous savons bien sûr qu'il faut continuer à progresser »