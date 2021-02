Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Leclerc sur l'arrivée de Sainz Jr !

Publié le 26 février 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 26 février 2021 à 17h39

Après avoir dû s’adapter à Sebastian Vettel, Charles Leclerc va devoir faire avec un nouveau coéquipier pour la saison 2021. Mais le Monégasque voit des choses très positives à la concurrence qu’il aura avec Carlos Sainz Jr.

La saison 2021 de Formule 1 aura son lot de surprises à offrir aux amateurs de la discipline. Parmi elles, la nouvelle association entre Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Recruté par Ferrari en provenance de chez McLaren pour remplacer Sebastian Vettel, l’Espagnol réalisait l’un de ses rêves d’enfants en signant pour la Scuderia . Sainz Jr aura pour but d’aider Ferrari à remonter en haut du classement constructeur, ce dernier étant auteur de prestations satisfaisantes la saison dernière (6e du classement général de la Formule 1), contrairement à Vettel (13e). Si la concurrence s’annonce rude pour Charles Leclerc, ce dernier n’en tire que du positif.

« Je peux toujours analyser ce qu’il a fait différemment pour trouver comment progresser. »