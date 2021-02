Formule 1

Formule 1 : Les aveux de Sergio Pérez sur son adaptation à Red Bull !

Publié le 27 février 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 27 février 2021 à 17h38

Pour la saison 2021, Sergio Pérez va évoluer sous de nouvelles couleurs. Après avoir fait les beaux jours de Racing Point, le Mexicain courra avec Red Bull. Et le pilote de 31 ans est plein d’espérances quant à son adaptation avec l’écurie autrichienne.

L’une des attractions phares de la prochaine saison de Formule 1 sera le duo explosif Sergio Pérez-Max Verstappen au sein de chez Red Bull. Après avoir été assez performant avec Racing Point, le Mexicain a échangé sa casquette avec celle de l’écurie autrichienne. Le pilote de 31 ans va pouvoir démontrer toute l’étendue de son talent avec une écurie très compétitive. L’association de Pérez et de Verstappen promet de belles choses, au point de venir concurrencer Mercedes et Lewis Hamilton au sommet de la F1 ? Mais avant tout, Pérez va devoir s’adapter, tant à son coéquipier qu’à sa nouvelle monoplace.

« J'espère que ça ne va pas me prendre trop longtemps »