Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Sergio Pérez sur ses débuts avec Red Bull !

Publié le 24 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Arrivé cet hiver chez Red Bull en provenance de Racing Point, Sergio Pérez a pu faire ses premiers essais au volant de la monoplace de l’écurie autrichienne. Et le Mexicain semble plutôt satisfait de ses débuts avec sa nouvelle équipe.

En 2021, Max Verstappen va devoir s’adapter à un nouveau coéquipier. Après ne pas avoir reconduit Alexander Albon, Red Bull s’est attaché les services de Sergio Pérez. Auteur de résultats assez réguliers la saison dernière avec Racing Point (4e du classement général en 2020 avec une victoire pour deux podiums), le Mexicain va pouvoir démontrer tout son talent au sein d’une équipe beaucoup plus compétitive. Pérez a d’ailleurs pu effectuer ses premiers essais à Silverstone en Angleterre en ce début de semaine avec l'écurie autrichienne, alors que le premier Grand Prix de la saison approche à grands pas. Et il semble plutôt ravi du résultat.

« Je peux voir qu’il y a tellement de potentiel avec cette équipe. J’ai maintenant hâte de rouler demain avec la nouvelle voiture »