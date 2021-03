Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour la saison 2021 !

Publié le 6 mars 2021 à 19h35 par H.G.

Alors qu’il évoluera pour la deuxième saison de suite chez Alpine F1, écurie anciennement nommée Renault F1, Esteban Ocon ne cache pas qu’il a de grandes ambitions pour cette année 2021.

Arrivé chez Renault pour la saison 2020 de Formule 1, Esteban Ocon a réalisé une belle première année au sein de l’équipe française et y évoluera de nouveau cette saison. Cependant, il le fera avec un autre coéquipier ! En effet, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren, et le Français fera donc équipe avec Fernando Alonso. Cependant, les objectifs de l’équipe renommée Alpine F1 ne changent pas, à savoir la lutte pour la troisième place au championnat des constructeurs. Cependant, à l’heure d’annoncer ses ambitions pour cette nouvelle saison, Esteban Ocon préfère rester mesuré en attendant de voir les performances de sa voiture face à celle des concurrents, même s’il entend bien évidemment exploiter au maximum son potentiel.

« Pour moi, l’objectif est de reprendre au niveau où j’ai fini l’année »