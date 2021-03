Formule 1

Formule 1 : Alpine se prononce sur le caractère de Fernando Alonso !

Publié le 5 mars 2021 à 17h35 par B.C.

Alors que certains estiment que Fernando Alonso est parfois difficile à gérer, Alpine n’affiche aucune inquiétude concernant l’Espagnol.

Cette nouvelle saison de Formule 1 sera marquée par le retour de Fernando Alonso dans la discipline reine de l’automobile. L’Espagnol de 39 ans s’est en effet engagé avec l’équipe Alpine F1, ex-Renault, et devrait être apte à disputer le premier Grand Prix de l’année à Bahreïn le 28 mars prochain malgré son récent accident de la route. Le retour de Fernando Alonso est très attendu, mais certains redoutent déjà le caractère bien trempé du double champion du monde. Chez Alpine, on n’affiche toutefois aucune inquiétude sur le sujet comme l’explique Davide Brivio, nouveau directeur de la compétition de l’écurie.

« Il m'a l'air d'être un mec très normal »