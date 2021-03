Formule 1

Formule 1 : Ces nouvelles révélations de Pérez sur son arrivée chez Red Bull !

Publié le 5 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Arrivé chez Red Bull pour prendre la place d’Alexander Albon, Sergio Pérez considère la chance d’évoluer au sein de l’écurie autrichienne comme une opportunité en or de pouvoir démontrer tout son potentiel.

La saison 2021 de Formule 1 verra un duo très explosif évoluer sur les circuits. Pour piloter aux côtés de Max Verstappen, Red Bull a choisi de ne pas reconduire Alexander Albon et de s’attacher les services de Sergio Pérez. Le Mexicain sort d’une grande année 2020 avec Racing Point, où il a terminé quatrième juste derrière son actuel coéquipier. Très vif au volant de sa monoplace, Pérez aura l’occasion de démontrer tout son talent au sein d’une écurie grandement compétitive, qui a pour ambition de détrôner Mercedes au classement constructeur. Une chance que Sergio Pérez considère à sa juste valeur.

« C'est une opportunité qui va certainement ouvrir de nombreuses portes. »