Formule 1

Formule 1 : Face à Hamilton, Wolff soutient Valtteri Bottas !

Publié le 4 mars 2021 à 18h35 par T.M.

Dans l’ombre de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a confié vouloir un peu plus penser à lui désormais. Une démarche égoïste que comprend toutefois le patron de Mercedes, Toto Wolff.

A quelques semaines de la reprise de la saison de Formule 1, Mercedes semble encore et toujours l’écurie la mieux placée pour dominer tout le monde. Ainsi, une fois n’est pas coutume, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas devraient se disputer les victoires. Mais cette fois, le Finlandais pourrait ne pas faire de cadeau à son coéquipier. En effet, dernièrement, Bottas avait clairement exprimé ses envies de faire tomber Hamilton et du côté de Mercedes, Toto Wolff comprend totalement cette position.

« Je sais qu’il le fera toujours avec l’intérêt de l’équipe en tête »