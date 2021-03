Formule 1

Formule 1 : Ferrari, Aston Martin… Sebastian Vettel envoie un message clair !

Publié le 6 mars 2021 à 17h35 par H.G.

Alors qu’il a rejoint les rangs d’Aston Martin pour cette saison 2021, Sebastian Vettel affirme ne pas avoir l’intention de se venger de Ferrari au sein de sa nouvelle écurie.

Après une saison 2020 cauchemardesque chez Ferrari au cours de laquelle il n’aura pas réussi à performer et où il aura été dépassé par son coéquipier d’alors Charles Leclerc, Sebastian Vettel a quitté la Scuderia au terme de son contrat. Et s’il avait un temps été annoncé qu’il arrêterait sa carrière en Formule 1, le pilote allemande a finalement rejoint les rangs d’Aston Martin, écurie anciennement nommée Racing Point. Et au sein de sa nouvelle équipe, l’Allemand entend bien évidemment retrouver des couleurs et prouver qu’il a encore le niveau pour évoluer dans la compétition reine du sport automobile. Cependant, Sebastian Vettel assure ne pas chercher à prendre une revanche sur Ferrari s’il termine devant son ancienne équipe avec Aston Martin.

« Je ne vois pas ça comme une revanche »