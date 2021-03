Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel pousse déjà un gros coup de gueule !

Publié le 5 mars 2021 à 19h35 par B.C. mis à jour le 5 mars 2021 à 19h36

Alors que la Formule 1 souhaite tester cette saison le concept de course sprint à la veille du traditionnel Grand Prix, Sebastian Vettel s’est emporté contre cette idée.

Cette saison pourrait marquer le début d’une petite révolution en Formule 1. Les équipes ont en effet approuvé un nouveau format de courses sprint le samedi qui serviront à constituer la grille de départ du Grand Prix le lendemain. Pour l’heure, cette nouvelle formule ne sera déployée qu’à trois reprises sous la forme de tests, au Canada, en Italie et au Brésil, et des points comptant pour le classement général pourraient être distribués aux pilotes les plus performants, tandis que les traditionnelles qualifications seront avancées le vendredi. Un nouveau concept qui n’enchante absolument pas Sebastian Vettel.

« C’est du grand n’importe quoi ! »