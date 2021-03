Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff apporte son soutien à Mick Schumacher !

Publié le 6 mars 2021 à 14h35 par La rédaction

Les attentes sont grandes autour de Mick Schumacher pour sa première saison en Formule 1. Forcément, c’était inévitable compte tenu de l’héritable laissé par son père Michael. Mais pour Toto Wolff, il serait mieux de laisser un peu le nouveau pilote de Haas tranquille avec toutes ces histoires.

L’année 2021 de Formule 1 sera riche en surprises. Alors que le premier Grand Prix de la saison approche à grands pas (le 28 mars à Bahreïn), Mick Schumacher est très attendu pour ses débuts. Après un titre en Formule 2, l’Allemand s’est engagé avec Haas. Vu l’héritage qu’a laissé son père, Michael Schumacher, en Formule 1, les attentes sont très grandes autour du pilote de 21 ans. Une forte pression tout au long de la saison est à prévoir pour Mick Schumacher et cela pourrait être très loin d’être bénéfique pour lui selon certains noms de la Formule 1, dont Toto Wolff.

«Il faut le laisser tranquille et ne pas toujours le comparer»