Formule 1

Formule 1 : Une promesse de Mercedes pour remplacer Hamilton ? La réponse de Russell !

Publié le 10 mars 2021 à 9h35 par A.M. mis à jour le 10 mars 2021 à 9h36

Auteur d'une pige remarquée au volant de la Mercedes à Bahreïn, George Russell semble être amené à prendre la succession de Lewis Hamilton dès 2022. Mais le Britannique assure que rien ne lui a été promis.

Mercedes a reconduit son duo de pilotes pour 2021. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont tout deux prolongé d'une saison leur contrat, mais la question concernant leur avenir se posera à nouveau à l'issue de la saison. Et pour cause, avec l'évolution de la réglementation en F1, la hiérarchie risque d'être chamboulée en 2022 et Mercedes sera peut-être tentée d'en profiter pour entamer un nouveau cycle afin de remplacer Lewis Hamilton et/ou Valtteri Bottas. Dans cette optique, un pilote semble avoir un baquet déjà assurée chez Mercedes : George Russell. Le Britannique s'était d'ailleurs distingué au volant de la monoplace allemande la saison dernière à Bahreïn lorsqu'il avait fallu remplacer Lewis Hamilton, touché par le Covid. Toutefois, le pilote Williams assure n'avoir reçu aucune promesse.

«Si je continue, une opportunité se présentera, mais aucune promesse ne m’a été faite»