Formule 1

Formule 1 : Ce changement radical opéré par Bottas pour concurrencer Hamilton !

Publié le 7 mars 2021 à 13h35 par La rédaction

Et si Valtteri Bottas pliait sous le poids de la pression d'être le coéquipier de Lewis Hamilton ? Pour lutter face à cela et se donner plus de chances d'aller titiller le Britannique, le Finlandais a travaillé sur un aspect important dans le monde du sport : le mental.

Pilote pour l'écurie Mercedes depuis 2017, Valtteri Bottas mène la dure vie de coéquipier de Lewis Hamilton. Rétrogradé au rang d'outsider dans la course au titre, comme à chaque saison, la Finlandais n'est toujours pas parvenu à battre le Britannique, qui enchaîne les titres mondiaux et qui vient de décrocher son septième sacre au terme du dernier exercice. Alors que la saison 2021 de Formule 1 va débuter d'ici peu, Valtteri Bottas a affiché de grandes ambitions et a déclaré vouloir et pouvoir se battre pour le titre. Pour y parvenir, l'ancien pilote Williams a confié avoir notamment travaillé sur son mental cet hiver.

« Mon mental, c’est une chose sur laquelle je me concentrerai davantage au cours de la saison »