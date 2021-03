Formule 1

Formule 1 : Sainz, Leclerc... Ferrari veut éviter le clash !

Publié le 9 mars 2021 à 16h35 par A.M.

Alors que Ferrari aligne un duo de jeunes pilotes prometteurs et ambitieux, Mattia Binotto explique la façon dont il compte s'y prendre afin d'éviter les tensions en interne.

Après une saison plus que compliquée, Ferrari compte redresser la barre et se mêlant plus régulièrement à la lutte pour les podiums. Pour cela, la Scuderia a décidé de ne pas conserver Sebastian Vettel, qui s'est engagé avec Aston Martin. Pour remplacer l'Allemand, l'écurie italienne a finalement misé sur Carlos Sainz qui continue sa progression après des passages réussies chez Renault puis McLaren. Le pilote espagnol débarque avec de belles ambitions et sera confronté à un autre jeune pilote très prometteurs, à savoir Charles Leclerc qui va entamer sa troisième saison chez Ferrari. Un duo qui pourrait donc faire des étincelles sûr et en dehors de la piste. Mais afin d'éviter le clash entre ses deux pilotes prometteurs et ambitieux, Mattia Binotto a un plan.

«Je suis confiant grâce à la façon dont nous avons commencé»