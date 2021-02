Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr se prononce sur son association avec Charles Leclerc !

Publié le 28 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Pas vraiment confiant à l'aube de la saison 2021, Carlos Sainz Jr s'est exprimé sur son duo avec Charles Leclerc, qu'il veut extrêmement solidaire pour aider Ferrari à remonter la pente.

Sebastian Vettel parti chez Aston Martin, Ferrari s'est offert les services de Carlos Sainz Jr pour 2021. À quelques semaines du début de la saison, l'Espagnol a fait part de ses rêves de titres de champion du monde avec la Scuderia et pourtant, il ne cesse d'émettre des doutes concernant la réussite de l'écurie ainsi que son intégration et son adaptation dans cette nouvelle équipe et cette nouvelle monoplace. À 26 ans, Carlos Sainz Jr va également devoir s'adapter à un certain Charles Leclerc, sur lequel il s'est prononcé.

« Ce sera très difficile de battre Charles Leclerc cette année »