Formule 1

Formule 1 : L'improbable sortie de Valtteri Bottas sur son avenir !

Publié le 9 mars 2021 à 10h35 par A.M.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2021 avec Mercedes, comme Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ne semble pas particulièrement préoccupé par son avenir.

Valtteri Bottas va entamer sa cinquième saison au volant d'une Mercedes. Et peut-être la dernière. En effet, comme son coéquipier Lewis Hamilton, le Finlandais est engagé jusqu'à la fin de la saison avec l'écurie allemande après avoir prolongé d'un an son contrat. Et l'année prochaine, la grille risque d'être totalement remodelée. En effet, plusieurs pilotes seront en fin de contrat et la hiérarchie risque d'être bousculée par l'arrivée d'une nouvelle réglementation technique en F1. Conscient de la situation, Valtteri Bottas sait que Mercedes misera dans un avenir proche sur de jeunes pilotes prometteurs tels que George Russel ou encore Esteban Ocon. Par conséquent, il préfère ne pas trop penser à son avenir.

Bottas n'est «pas pressé» de prolonger chez Mercedes