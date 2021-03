Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Bottas sur sa relation avec Hamilton !

Publié le 7 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

Chez Mercedes depuis 2017, Valtteri Bottas a dû s’adapter à Lewis Hamilton afin de continuer à évoluer au sein de l’écurie allemande. Le Finlandais a d’ailleurs avoué que la présence du septuple champion du monde dans son équipe était bénéfique pour lui.

Depuis 2017, Valtteri Bottas évolue au côté de Lewis Hamilton au sein de Mercedes. S’il s’est fait un nom en Formule 1 ces dernières années, le Finlandais est pour l’heure toujours dans l’ombre du septuple champion du monde. Bottas n’arrive globalement pas à battre le grand Lewis Hamilton, qui domine la discipline depuis 2013 et son arrivée chez Mercedes. Pourtant, le pilote de 31 ans semble satisfaire les dirigeants de l’écurie allemande, puisqu’il est toujours en place après trois saisons passées chez elle. Si l’on peut penser que cette situation pourrait l’irriter, Valterri Bottas ne voit cependant que du positif dans sa relation avec Hamilton.

« C’est motivant, c’est un défi évidemment. »