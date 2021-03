Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Mick Schumacher avant Bahreïn !

Publié le 12 mars 2021 à 12h35 par La rédaction

Le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 approche à grands pas, les grands débuts de Mick Schumacher aussi. L’Allemand veut être le mieux préparé possible à chaque course.

Le 28 mars, lors du Grand Prix de Bahreïn, un nouveau Schumacher roulera sur les circuits de Formule 1. Neuf ans après la retraite de Michael Schumacher, c’est Mick qui fera ses grands débuts dans quelques semaines. Après un titre en Formule 2, le jeune pilote de 21 ans a été recruté par Haas F1 Team. Les attentes sont grandes autour de l’Allemand qui a tout l’héritage des Schumacher sur les épaules avant sa première course en Formule 1. Mais Mick Schumacher essaye de faire abstraction de tout ça, déterminé à donner le meilleur de lui-même pour son équipe cette saison.

« Il ne faut avoir aucune question et aucun doute dans toutes les situations »