Formule 1 : Cette énorme anecdote sur Mick Schumacher !

Publié le 11 mars 2021 à 15h35 par A.M.

Nouveau patron de la Formule 1, Stefano Domenicali est également un ancien dirigeant de Ferrari qui a donc bien connu Michael Schumacher. Et il raconte une anecdote sur le fils du septuple Champion du monde.

Ce sera l'une des attractions de la saison en Formule 1. En effet, le nom Schumacher va de nouveau être présent sur la grille de départ puisque Mick, fils du septuple Champion du monde, sera au volant d'une Haas à partir du Grand Prix de Bahreïn le 29 mars. Des débuts très attendus et Stefano Domenicali, nouveau patron de Liberty Media, propriétaire de la F1, n'hésite pas à comparer Mick Schumacher à son père en racontant une anecdote amusante.

L'anecdote de Domenicali