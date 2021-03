Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz fait une grande annonce pour Ferrari !

Publié le 10 mars 2021 à 15h35 par H.G.

Alors que Ferrari entend redresser la barre cette saison après un précédent championnat du monde cauchemardesque, Carlos Sainz Jr s’est montré optimiste quant aux performances de la voiture.

Arrivé en lieu et place de Sebastian Vettel, parti en fin de saison 2020 au terme de son contrat, Carlos Sainz Jr sera attendu au tournant chez Ferrari. Et pour cause, après un précédent championnat du monde au cours duquel l’écurie italienne s’est montré en grande difficulté, la Scuderia entend redresser la barre lors de cette saison 2021, et elle en attendra beaucoup de la part de l’ancien pilote de McLaren dans cette optique. En effet, bien qu’il sera le second pilote de Ferrari derrière Charles Leclerc, l’Espagnol devra lui-aussi se montrer performant afin de ramener de précieux points au classement des constructeurs. Mais pour cela, encore faudra-t-il que la voiture soit à un meilleur niveau que celle de l’an dernier. Et interrogé à ce sujet, Carlos Sainz Jr ne cache pas son optimisme sur la question.

« Il y a supposément un bon pas en avant cette année »