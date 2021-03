Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 10 mars 2021 à 11h35 par A.M.

Vivement critiqué ces dernières saisons, Sebastian Vettel a tenu à répondre à ses détracteurs alors qu'il entame une nouvelle étape de sa carrière chez Aston Martin.

Quadruple Champion du monde, Sebastian Vettel n'a pas réussi à agrandir son palmarès et n'a donc pas permis à Ferrari de décrocher son premier titre depuis 2007 et le sacre de Kimi Räikkönen. Ces deux dernières saisons, l'Allemand a même été dominé par Charles Leclerc au sein de la Scuderia, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. De nombreux observateurs estiment que Sebastian Vettel (33 ans) est dépassé et qu'il ne pourra plus remporter de titres en F1. Mais alors qu'il se lance dans une nouvelle aventure chez Aston Martin cette saison, l'Allemand se moque des critiques.

«Je ne suis pas intéressé par ce que les gens pensent»