Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Vettel avant ses débuts avec Aston Martin au Bahreïn !

Publié le 8 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Sebastian Vettel fera ses grands débuts avec Aston Martin lors du premier Grand Prix de la saison en fin mars. Mais l’Allemand admet qu’il va devoir aborder les essais de Bahreïn avec une connaissance assez limitée de sa monoplace.

Après une saison cauchemardesque avec Ferrari, Sebastian Vettel s’est vu donner une nouvelle chance de prouver qu’il n'était pas fini. L’Allemand s’est engagé avec Aston Martin F1 Team, qui fêtera son retour après 60 ans d’absence en Formule 1. L’écurie britannique, qui s’est reconstruite sur les bases de Racing Point, est déjà satisfaite de Vettel, tant son éthique de travail est impressionnante. Le quadruple champion du monde effectuera ses grands débuts le 28 mars, lors du Grand Prix de Bahreïn. Mais il abordera la course sans connaître totalement sa monoplace.

« L’essentiel sera de s’habituer à la voiture et au nouvel environnement, plus que d’aller chercher des chronos. »