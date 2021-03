Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 13h35 par A.M.

Nouveau patron de la Formule 1, Stefano Domenicali s'est prononcé sur l'avenir de Lewis Hamilton et assure qu'il veut le voir rester.

L'avenir de Lewis Hamilton en Formule 1 est toujours un sujet récurrent. Et pour cause, le septuple Champion du monde n'a prolongé son contrat avec Mercedes que d'une saison et sera de nouveau libre en fin de saison. Son futur sera alors de nouveau discuté puisque la réglementation en F1 va largement évoluer et devrait bouleverser la hiérarchie actuellement en place. Une situation qui pourrait pousser Lewis Hamilton à quitter la discipline, surtout s'il obtient un huitième titre. Mais Stefano Domenicali espère bien le retenir.

«Il sait que je veux qu’il continue»