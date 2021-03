Formule 1

Formule 1 : Covid, prolongation… Lewis Hamilton évoque un choix fort !

Publié le 11 mars 2021 à 11h35 par B.C.

Très discret sur les réseaux sociaux cet hiver malgré son actualité chargée, Lewis Hamilton s’est prononcé sur ce choix radical.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton peut également se vanter d’être le pilote le plus populaire en Formule 1 actuellement. Le Britannique est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, mais le pilote Mercedes a pourtant décidé de rester assez discret cet hiver malgré son actualité chargée. Lewis Hamilton a notamment été anobli par la Reine Elizabeth II et a prolongé son contrat d’une année avec l’écurie allemande après de longues discussions. Pas de quoi l’inciter à s’enflammer sur ces sujets, un choix délibéré comme l’explique Hamilton.

« Célébrer des choses comme la signature d’un contrat n’est pas vraiment important pour moi »