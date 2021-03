Formule 1

Formule 1 : Verstappen se méfie toujours des Mercedes !

Publié le 14 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Au volant de sa monoplace estampillée RedBull, Max Verstappen réalise des essais concluants tandis que les Mercedes sont à la peine. Pas de quoi festoyer pour autant selon le jeune pilote néerlandais, qui préfère se méfier.

À quelques jours seulement du début de la saison 2021, les pilotes prennent part aux essais de pré-saison. L'occasion pour les différentes écuries de tester leur nouvelle monoplace mais aussi et surtout de récolter tout un tas de données qui pourraient servir à l'amélioration de la monoplace en question ainsi qu'à la progression de leurs pilotes. Alors que la réglementation a quelque peu évolué, la hiérarchie devrait rester la même au cours de la saison à venir. Et même si l'écurie Mercedes peine à réaliser des essais concluants pour le moments et que celle de RedBull parvient à boucler des sessions positives, Max Verstappen continue de se méfier de Lewis Hamilton et de son écurie qui, selon lui, restent favoris.

« Je ne crois pas que nous soyons les favoris »