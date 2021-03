Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc évoque son duel avec Carlos Sainz Jr !

Publié le 13 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Suite au départ de Sebastian Vettel, Charles Leclerc va devoir s’adapter à son nouveau coéquipier Carlos Sainz Jr. Mais le Monégasque affirme que leur concurrence sera saine et bénéfique pour les deux pilotes.

Après le départ de Sebastian Vettel, désormais chez Aston Martin, Ferrari s’est attaché les services de Carlos Sainz Jr. Auteur d’une bonne saison avec McLaren, l’Espagnol aura à coeur de faire remonter la Scuderia parmi les meilleures écuries de Formule 1. Ainsi, Charles Leclerc va devoir s’adapter à son nouveau coéquipier. Si aucun leader n’a été officiellement désigné entre les deux pilotes, le Monégasque affirme que leur relation ne sera que bénéfique pour eux deux.

« Je suis en F1 pour me battre contre les meilleurs, et je pense que Carlos est extrêmement talentueux. »