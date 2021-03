Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher se confie après ses grands débuts !

Publié le 13 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Dans quelques jours maintenant, la Formule 1 va enfin lancer sa saison. Et par la même occasion, Mick Schumacher fera ses grands débuts. Le pilote allemand vient tout juste d’effectuer ses premiers essais à Bahreïn et il a tenu à revenir sur cette première journée.

Lors du Grand Prix de Bahreïn, qui se tiendra le 28 mars prochain, la Formule 1 assistera aux grands débuts de Mick Schumacher. Neuf ans après la retraite de Michael, son fils assurera la relève chez les Schumacher en 2021. Le pilote allemand s’est engagé avec Haas F1 après un titre en Formule 2 en 2020. Forcément, les attentes sont grandes autour de Mick Schumacher, la pression également. Mais pour l’heure, le pilote de 21 ans a pu effectuer ses premiers tours d’essais à Bahreïn, alors que le premier Grand Prix de la saison approche à grands pas.

« Je me suis senti comme à la maison. C’était super. J’aurais évidemment aimé faire davantage de tours. »