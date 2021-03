Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s'enflamme pour sa complémentarité avec Carlos Sainz !

Publié le 14 mars 2021 à 13h35 par La rédaction

Et si la paire Leclerc-Sainz permettait à Ferrari de relancer la machine ? Le Monégasque semble convaincu que leur complémentarité ne peut être que bénéfique.

« En fin de compte, j'ai passé plus de temps chez Ferrari que Carlos, donc j'en ai plus d'expérience. Je ne pense pas qu'il y ait un leader clair, et je crois que Mattia [Binotto] l'a clairement dit. Mais c'est bien. Je suis en F1 pour me battre contre les meilleurs, et je pense que Carlos est extrêmement talentueux. Nous repousserons nos limites l'un et l'autre afin d'être à chaque fois plus performant en piste. Mais comme l'équipe l'a mentionné, il n'y a pas clairement de numéro un ou de numéro deux. » Depuis le début des essais, Charles Leclerc ne cesse de complimenter Carlos Sainz, comme en témoigne sa récente sortie rapportée par Motorsport.com . Sebastian Vettel ayant quitté la Scuderia Ferrari, le Monégasque n'a pas tardé à comprendre que son nouveau coéquipier était bien plus complémentaire que le précédent et ce, pour son plus grand bonheur.

« Avec Carlos Sainz, ça se passe super bien ! »