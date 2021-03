Formule 1

Formule 1 : Le message clair de Lewis Hamilton sur ses débuts délicats !

Publié le 13 mars 2021 à 21h35 par H.G. mis à jour le 13 mars 2021 à 22h14

Alors que Lewis Hamilton a connu de premières séances d’essai délicates, le pilote britannique refuse de tirer la sonnette d’alarme dès maintenant.

Après avoir égalé le record de sept sacres en Formule 1 établi par Michael Schumacher, Lewis Hamilton sera une nouvelle fois le grand favori à sa propre succession en 2021. Ainsi, en cas de nouvelle victoire au championnat du monde, il dépassera alors l’illustre pilote allemand et entrera encore un peu plus dans l’histoire de la compétition reine du sport automobile. Mais le chemin est encore long avant cela, et le pilote de Mercedes devra une nouvelle fois performer tout au long de l’année pour accomplir un tel exploit. Et justement, le moins que l’on puisse dire est que ses premiers pas ne se déroulent pas comme prévu. En effet, les deux premières journées d’essai au circuit de Sakhir ont été délicates pour Lewis Hamilton, le Britannique étant mêle parti à la faute et ayant terminé en bas du classement des temps.

« Cela ne sert à rien de s’inquiéter »