Formule 1

Formule 1 : Bottas lance un avertissement à Hamilton !

Publié le 15 mars 2021 à 13h35 par T.M.

Toujours dans l’ombre de Lewis Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas espère bien voler la vedette au Britannique cette saison.

Plus que quelques jours avant le grand début de la saison de Formule 1. Et cette saison encore, Lewis Hamilton s’avance en grand favori. Déjà septuple champion du monde, le pilote Mercedes tentera d’aller chercher une 8ème couronne et battre ainsi le record de Michael Schumacher. Mais le Britannique devra faire avec la concurrence, que ce soit de Max Verstappen, mais aussi de son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Alors que le Finlandais a toujours été en retrait par rapport à Lewis Hamilton, il espère bien inverser cette tendance pour cette nouvelle saison de F1.

« Mon but ultime est d'être champion »