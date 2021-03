Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen se livre sur ses essais au Bahreïn

Publié le 14 mars 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que le premier Grand Prix de la saison approche, Max Verstappen vient tout juste de boucler sa dernière journée d’essais avec Red Bull. Et le Néerlandais a été plutôt positif concernant sa monoplace, même s’il a porté quelques réserves.

Dans quelques jours, le duo explosif de Red Bull va pouvoir faire ses grands débuts. Sergio Pérez est le nouveau venu dans l’écurie autrichienne pour accompagner Max Verstappen sur les circuits de Formule 1. Les deux sont promis à de grandes choses ensembles, tant leur talent semble faire l’unanimité. Mais l’heure était aux essais ces derniers jours chez Red Bull. Alors que le Grand Prix de Bahreïn, le premier de la saison, approche (28 mars), Pérez et Verstappen ont bouclé leur dernière journée de roulage ce dimanche. Et les résultats semblent plutôt positifs pour les deux hommes. Mais le pilote de 23 ans porte néanmoins quelques réserves.

« Nous pouvons dire que ce fut un bon week-end, mais bien sûr, cela ne vous donne aucune garantie »