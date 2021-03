Formule 1

Formule 1 : Pour Charles Leclerc, Ferrari n’a pas rattrapé son retard !

Publié le 17 mars 2021 à 10h35 par Th.B.

Pour sa troisième saison chez Ferrari, Charles Leclerc ne s’attend pas à voir la Scuderia jouer les premiers rôles bien qu’il note des améliorations sur la SF21.

Avec Carlos Sainz Jr, Ferrari a décidé de miser sur une équipe jeune et a vu sur le moyen terme. Alors qu’il va débuter sa troisième saison au sein de la mythique Scuderia , Charles Leclerc voudra sans doute vivre un exercice plus agréable que celui de 2020, sur le plan sanitaire et sportif qu’il regrettait dernièrement. Le Monégasque a pu effectuer des essais hivernaux à Bahrein avant le coup d’envoi de la saison le 28 mars prochain sur le circuit international de Sakhir. Mais pour Leclerc, Ferrari ne devrait pas être en mesure de tutoyer les sommets malgré le fait qu’il note certaines améliorations entre la SF21 et la SF1000.

« On a un peu rattrapé mais il ne faut pas s’attendre à des miracles »