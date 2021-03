Formule 1

Formule 1 : Red Bull lance un avertissement à Mercedes !

Publié le 16 mars 2021 à 14h35 par Th.B.

Courant derrière Mercedes depuis plusieurs années pour le titre de numéro un des constructeurs, Red Bull aurait de fortes chances de « mener la vie dure » à l’écurie allemande au vu de leurs essais hivernaux d’après Helmut Marko.

Au cours des essais hivernaux à Bahreïn, Red Bull a montré toute l’étendue de ses progrès mécaniques avec sa monoplace RB16B. L’occasion pour l’écurie autrichienne d’offrir un véritable combat à Mercedes qui est le constructeur numéro un à chaque saison depuis 2014. Impressionnant au volant de la nouvelle monoplace Red Bull, Max Verstappen pourrait donc faire des étincelles avec son coéquipier Sergio Perez cette saison. C’est du moins ce qu’a assuré le consultant au sport automobile de Red Bull Helmut Marko.

« Être compétitif dès le départ pour pouvoir mener Mercedes »