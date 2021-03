Formule 1

Formule 1 : Trois grands dangers identifiés par Hamilton pour la prochaine saison !

Publié le 15 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Sacré champion du monde de Formule 1 en novembre dernier, Lewis Hamilton espère remporter un nouveau titre, mais se méfie grandement de la concurrence.

En novembre dernier, Lewis Hamilton soulevait les bras afin de fêter son septième sacre en Formule 1, égalant ainsi Michaël Schumacher. Le pilote Mercedes espère désormais dépasser l'Allemand et rajouter un nouveau titre à son palmarès. Afin de préparer au mieux la prochaine saison, le Britannique a testé sa monoplace lors des essais hivernaux organisés sur le tracé de Bahreïn. A cette occasion, Lewis Hamilton en a profité pour observer la concurrence et a ciblé trois équipes dangereuses.

Hamilton se méfie de Red Bull, de Renault et de McLaren