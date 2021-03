Formule 1

Formule 1 : Ferrari affiche son optimisme avant la nouvelle saison !

Publié le 15 mars 2021 à 18h35 par B.C.

Alors que Ferrari a vécu une saison très difficile en 2020, Mattia Binotto se montre confiant pour l’année 2021.

Avec Sebastian Vettel et Charles Leclerc, Ferrari a vécu un véritable calvaire en 2020, avec une triste 6e place au classement des constructeurs. La Scuderia espère afficher un tout autre visage dès le 28 mars, et le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. L’écurie pourra compter sur le renfort de Carlos Sainz, arrivé en lieu et place de Sebastian Vettel, tandis que Charles Leclerc disputera sa quatrième saison avec Ferrari. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Mattia Binotto affiche son optimisme pour cette nouvelle saison.

« Il y a un nouvel espoir »